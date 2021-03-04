Легендарный уличный художник Бэнкси подтвердил свое авторство граффити на стене Редингской тюрьмы в Англии. С этой целью он выложил видеоролик в Instagram, где можно видеть процесс создания картины.
На стене тюрьмы оказался изображен мужчина в арестантской робе, совершающий побег. Он опускается со стены на веревке из простыней, последняя из которых заправлена в печатную машинку и покрыта плотными рядами строк.
Скорее всего, картина посвящена самому известному заключенному Редингской тюрьмы Оскару Уайльду. Поэт провел там полтора года за гомосексуальную связь.
При подготовке ролика Бэнкси удалось по-прежнему скрывать свою внешность. Ранее художник сообщал, что приобрел 31-метровую яхту для перевозки мигрантов в Европу.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Война с Украиной только начинается, вернее, она и не кончалась, и она не на жизнь, а на смерть.