Книги о Гарри Поттере представлены в лонг-листе российской премии

Книги Джоан Роулинг "Гарри Поттер и Орден Феникса" и "Гарри Поттер и Дары Смерти" вошли в лонг-лист российской премии "Ясная Поляна".

Председатель жюри Владимир Толстой, называя эти произведения, отметил, что это требует "некоторого пояснения". Член жюри Павел Басинский счел присутствие культовой фэнтези-истории вполне органичным.

"Когда мне говорят, что это не литература, а пиар-проект, я всегда смеюсь. Потому что нужно понимать, что сейчас миром будет управлять поколение Гарри Поттера, мальчики и девочки, воспитанные на этих романах. Как ей удалось это сделать, я не знаю, но удалось”, — сказал он, передает РИА "Новости".

Премия "Ясная Поляна" утверждена в 2003 году и вручается в номинациях "Современная русская проза" и "Иностранная литература".

Тем временем, звезда серии фильмов о Гарри Поттере Руперт Грин задумался о завершении актёрской карьеры после рождения дочери.