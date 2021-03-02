В рамках выставки "Фаберже — ювелир Императорского двора", Эрмитаж представил две дополнительные витрины с подделками работ Фаберже, а также экспонатами, подлинность которых вызывает сомнения. Об этом рассказал генеральный директор музея Михаил Пиотровский.
"Мы открыли вчера две витрины дополнительно на выставке Фаберже — это точные юридические подделки [произведений] Фаберже и вещи, которые вызывают сомнения. Этой витриной мы хотели подчеркнуть важность выставок как научного исследования", — сказал Пиотровский.
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