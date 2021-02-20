В РГБМ оценят роль библиотек в контексте новой молодёжной политики

25 февраля в 11.00 в Российской государственной библиотеке для молодежи (Москва, ул. Б. Черкизовская, д. 4, корп. 1) состоится Всероссийский круглый стол "Российские библиотеки в контексте новой молодежной политики: взгляд в будущее". Организатором масштабной дискуссии выступила РГБМ при поддержке Министерства культуры РФ.

Поводом послужило принятие Федерального закона от 30 декабря 2020 года № 489-ФЗ "О молодёжной политике в Российской Федерации" — закона, создающего единое правовое поле в сфере молодёжной политики, в рамках которого смогут взаимодействовать все субъекты, осуществляющие деятельность в этой сфере.

Участниками круглого стала станут представители органов власти, молодёжных общественных организаций и библиотек страны, работающих с молодёжью. Они рассмотрят основные аспекты принятого закона, обсудят место библиотеки в инфраструктуре новой молодёжной политики и стратегии участия библиотек в её реализации.

"Библиотека по сути своей деятельности является центром систематизированной информации по разным аспектам жизни нашего общества, это касается и непростых процессов, происходящих в молодёжной среде", — отметила Ирина Михнова, директор Российской государственной библиотеки для молодежи, вице-президент Российской библиотечной ассоциации. — "И, конечно, библиотека не может не быть частью инфраструктуры молодёжной политики. Но то, что для нас ясно, так ли очевидно и для других представителей этой сферы? Обмен взглядами, определение своих позиций и адекватное восприятие позиций коллег — все это должно в ближайшем будущем привести к слаженным и правильным совместным действиям. Думаю, этот разговор будет полезен всем его участникам".

В ходе Всероссийского круглого стола "Российские библиотеки в контексте новой молодежной политики: взгляд в будущее" предполагается разговор о принятом в 2020 году Профессиональном стандарте "Специалист по работе с молодёжью", где закреплены необходимые рамки специальности. Эксперты обменяются мнениями о том, какими трудовыми функциями, компетенциями, умениями и навыками должен обладать библиотечный специалист по работе с молодёжью.

Среди участников круглого стола: Лидия Федякина, заместитель директора Департамента региональной политики, образования и проектного управления Министерства культуры РФ; Александр Бугаев, руководитель Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодёжь); Денис Аширов, директор Департамента государственной молодёжной политики Министерства науки и высшего образования РФ; Георгий Петушков, председатель Национального Совета молодёжных и детских объединений России, директор Института молодёжной политики и международных отношений МИРЭА; Дмитрий Матюшенков, председатель Молодёжной палаты при Парламентском Собрании Союза Беларуси и России; Светлана Попова (Смолик), кандидат психологических наук, доцент, МГППУ, Ирина Михнова, директор Российской государственной библиотеки для молодёжи, а также представители региональных библиотек и учреждений, осуществляющих деятельность в сфере молодёжной политики.

Модерирует дискуссию Сергей Чуев, политолог, генеральный директор Централизованной библиотечной системы Юго-Восточного административного округа г. Москвы