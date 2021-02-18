25 и 26 февраля 2021 года Театр Российской Армии приглашает на премьеру спектакля "Балаган" в постановке Данила Чащина.
Пьеса "Балаган" написана американским драматургом Чарльзом Мори в 2001 году, он называет её "объяснением любви к театру".
Это комедия о провинциальном театре и его артистах, действие которой происходит в большом сарае, переделанном под театр. Он, театр, и называется "Балаган".
Сюжет пьесы абсолютно универсален: маленькая труппа нищего театра пытается выжить в сложных условиях. Её герои — те, кто театр создает: это художественный руководитель, заведующий труппой, режиссер, помреж, художник, актеры и стажеры театра. Вопреки обстоятельствам каждый из них не теряет оптимизма, верит в свое призвание и в то, что театр в будущем ждет большой успех. Ситуации, в которых оказываются герои, часто трагикомические, полные юмора, нежной иронии и, конечно, любви.
Рассказывает режиссер спектакля Данил Чащин: "Идея спектакля родилась в период пандемии, когда театральная жизнь замерла. Тогда появилась эта мысль: даже если в театр пойдет меньшее количество людей, он все равно нужен и важен. Нужен он его создателям прежде всего. В слове "любительский", если мы говорим о любительском театре, есть этот корень — любить. И в таком театре — настоящая жизнь, это больше, чем просто театр, это всегда общее дело, в котором есть дружба и поддержка. И такой театр всегда не про деньги, а про что-то гораздо более значимое. Про это пьеса, про это хотелось сделать спектакль".
Автор — Чарльз Мори
Перевод с английского — Ольга Варшавер, Татьяна Тульчинская
Режиссер-постановщик — Данил Чащин
Художник-постановщик — Анастасия Глебова
Художник по костюмам — Константин Шамрин
Действующие лица и исполнители:
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