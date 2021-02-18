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Театр Российской Армии приглашает на премьеру спектакля "Балаган"

Культура » Театр

25 и 26 февраля 2021 года Театр Российской Армии приглашает на премьеру спектакля "Балаган" в постановке Данила Чащина.

Театр Российской Армии приглашает на премьеру спектакля "Балаган"

Пьеса "Балаган" написана американским драматургом Чарльзом Мори в 2001 году, он называет её "объяснением любви к театру".

Это комедия о провинциальном театре и его артистах, действие которой происходит в большом сарае, переделанном под театр. Он, театр, и называется "Балаган".

Сюжет пьесы абсолютно универсален: маленькая труппа нищего театра пытается выжить в сложных условиях. Её герои — те, кто театр создает: это художественный руководитель, заведующий труппой, режиссер, помреж, художник, актеры и стажеры театра. Вопреки обстоятельствам каждый из них не теряет оптимизма, верит в свое призвание и в то, что театр в будущем ждет большой успех. Ситуации, в которых оказываются герои, часто трагикомические, полные юмора, нежной иронии и, конечно, любви.

Рассказывает режиссер спектакля Данил Чащин: "Идея спектакля родилась в период пандемии, когда театральная жизнь замерла. Тогда появилась эта мысль: даже если в театр пойдет меньшее количество людей, он все равно нужен и важен. Нужен он его создателям прежде всего. В слове "любительский", если мы говорим о любительском театре, есть этот корень — любить. И в таком театре — настоящая жизнь, это больше, чем просто театр, это всегда общее дело, в котором есть дружба и поддержка. И такой театр всегда не про деньги, а про что-то гораздо более значимое. Про это пьеса, про это хотелось сделать спектакль".

Автор — Чарльз Мори

Перевод с английского — Ольга Варшавер, Татьяна Тульчинская

Режиссер-постановщик — Данил Чащин

Художник-постановщик — Анастасия Глебова

Художник по костюмам — Константин Шамрин

Действующие лица и исполнители:

  • Гордон Пейдж, художественный руководитель — заслуженный артист России      Сергей Колесников
  • Джон Моррис, актер — Денис Демин
  • Сюзанна Хантсмен, режиссер — Наталья Аристова, Анастасия Бусыгина
  • Мери Пьер, актриса — Мария Оамер, Анна Воропаева
  • Тайлер Тейлор, актер — Александр Аргос
  • Вернон Волкер, актер — Сергей Данилевич
  • Ричфилд Хоксли, актер — заслуженный артист России Виталий Стремовский, Вячеслав Дубров
  • Дейзи Коутс, актриса — Софья Гуськова
  • Крэг Конлин, заведующий труппой — Денис Кутузов, Юрий Сазонов
  • Сара Маккей, помощник режиссера — Алиса Богарт
  • Генри Миллс, художник — Александр Леонтьев, заслуженный артист России Игорь Марченко
  • Броун Оукс, стажер — Александр Макаров, Дмитрий Оболонков

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Автор: Ольга Лазарева
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