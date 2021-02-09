Новым художественным руководителем "Гоголь-центра" стал актёр Алексей Агранович. Ранее эту должность занимал Кирилл Серебренников.
Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу департамента культуры Москвы.
"Приказом департамента культуры города Москвы Алексей Агранович назначен художественным руководителем Государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы "Московский драматический театр им. Н. В. Гоголя" с 26 февраля 2021 года", — сказано в сообщении.
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