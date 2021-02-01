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"Синергия" и "Союзмультфильм" открывают детскую академию анимации

Культура

Выпускники актерского направления школы пополнят базу актеров озвучивания киностудии.

"Синергия" и "Союзмультфильм" открывают детскую академию анимации

Совместно с Университетом "Синергия" киностудия "Союзмультфильм" с 1 февраля запускает обучение в детской академии анимации сразу по 5 направлениям:

  • комиксы и графическое искусство,
  • анимационный блоггинг,
  • студийная звукозапись,
  • мультипликация,
  • анимационное продюсирование.

Программы направлены на детей 8-12 лет.

Декан факультета дизайна и рекламы Университета "Синергия" Татьяна Ашутова уверена, что программа обучения уникальна не только с точки зрения содержания и практических принципов реализации, но и с позиции развития креативных способностей детей.

"Каждый ребенок попробует свои силы в различных видах деятельности, так как анимационное творчество — это синтетический вид искусства, включающий множество других. Поэтому новая программа обучения будет способствовать ранней профориентации. Занимаясь в детской академии анимации, ребенок сможет понять профессию и определить, что ему интересно и близко, в каком направлении он дальше хотел бы развиваться, кто он — художник компьютерной графики, художник-мультипликатор, компоузер, звуковой дизайнер или, может быть, продюсер", — отметила Татьяна Ашутова.

"Занятия анимацией и связанными с ней направлениями позволяют не только получить навыки востребованной и перспективной профессии, но и раскрыть новые грани индивидуальности, узнать о своих способностях, что, безусловно, может сыграть немаловажную роль при построении дальнейшей профессиональной и личностной траектории", — отметил директор киностудии "Союзмультфильм" Борис Машковцев.

По его словам, преподаватели от киностудии "Союзмультфильм", среди которых не только представители анимационной индустрии, но и смежных сфер — профессионалы с опытом работы на ТВ и кинопроектах, будут отмечать наиболее ярко проявившихся учеников.

"Наши курсы собрали замечательную команду, среди которых лауреаты различных престижных наград: так, например, Евгения Царенкова — победитель всероссийского конкурса "Студенческий ТЭФИ-2019". Педагоги будут оценивать учеников также с точки зрения дальнейших перспектив привлечения к работе на проектах киностудии "Союзмультфильм" в качестве актеров озвучивания", — рассказал Борис Машковцев.

Обучение будет проходить в режиме онлайн на платформе Synergy. Online. В зависимости от выбранной программы длительность курса составит от 1 до 10 месяцев. Все уроки можно будет сохранить и при необходимости просмотреть повторно. По итогу обучения по каждой программе ребенок создаст собственный проект в зависимости от выбранного профиля — мультфильм или комикс.

Автор: Ольга Лазарева
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