Бесценное полотно Боттичелли купил русский коллекционер

"Портрет молодого человека с медальоном" 1480 года написания ушёл с аукциона дома Sotheby's.

По оценкам специалистов, сумма в 92,2 миллиона долларов за картину такого автора — довольно приемлемая цена.

В сравнении с ценой на другие живописные шедевры данная сумма выглядит не такой уж и внушительной.

Полотно Гогена "Когда свадьба?", к примеру, продали шесть лет назад за триста миллионов долларов. Картину "Алжирские женщины. Версия О" Пикассо отдали с молотка в 2015 году за 179,4 миллиона. "Лежащую обнажённую" Модильяни приобрёл миллиардер из Китая за 170 миллионов $.

Цены за работу мастеров, писавших до 1800 года, варьируются в пределах ста тысяч долларов. За большую сумму реализовали только полотно Леонардо да Винчи "Спаситель мира". За данную картину отдали 450 миллионов долларов.