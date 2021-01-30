"Портрет молодого человека с медальоном" 1480 года написания ушёл с аукциона дома Sotheby's.
По оценкам специалистов, сумма в 92,2 миллиона долларов за картину такого автора — довольно приемлемая цена.
В сравнении с ценой на другие живописные шедевры данная сумма выглядит не такой уж и внушительной.
Полотно Гогена "Когда свадьба?", к примеру, продали шесть лет назад за триста миллионов долларов. Картину "Алжирские женщины. Версия О" Пикассо отдали с молотка в 2015 году за 179,4 миллиона. "Лежащую обнажённую" Модильяни приобрёл миллиардер из Китая за 170 миллионов $.
Цены за работу мастеров, писавших до 1800 года, варьируются в пределах ста тысяч долларов. За большую сумму реализовали только полотно Леонардо да Винчи "Спаситель мира". За данную картину отдали 450 миллионов долларов.
Андрей Миронов рассказал, что поддерживают Навального не только западные структуры, но и серьёзные силы внутри страны. Какая борьба идёт в верхах российской власти?