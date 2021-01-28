Умер народный артист СССР Василий Лановой

Народный артист СССР Василий Лановой скончался в возрасте 87 лет. Ранее актёр был госпитализирован с коронавирусной инфекцией.

В начале января у Василия Ланового и его супруги Ирины Купченко диагностировали коронавирусную инфекцию. Было принято решение о госпитализации. Накануне стало известно, что состояние Василия Семёновича ухудшилось. Его перевели в реанимацию и подключили к аппарату ИВЛ.

"Ушёл из жизни великий артист, всенародно любимый актёр Василий Семёнович Лановой. Его мужественные и благородные герои стали кумирами миллионов зрителей. Образы, которые он создал в кино и в театре, невозможно забыть. Соболезную родным и близким Василия Семёновича. Светлая память", — сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Василий Лановой родился в Москве в 1934 году. Окончив Театральное училище имени Щукина, в 1957 году пришёл в Государственный академический театр имени Вахтангова, где и прослужил всю жизнь. На его счету 50 ролей в театре и множество незабываемых кинематографических образов. Василий Семёнович Лановой — Герой Труда, народный артист СССР, лауреат Ленинской премии.