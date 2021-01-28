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Зимний фестиваль искусств Башмета и премьера "Свидания в Москве"

Культура

10 февраля Зимний фестиваль искусств Юрия Башмета при участии МХАТ им. М. Горького представит премьеру музыкального спектакля "Свидание в Москве". Премьера обещает стать премьерой во всех смыслах: еще никто никогда не ставил спектакли о Москве.

Зимний фестиваль искусств Башмета и премьера

Музыкальный руководитель спектакля, народный артист СССР Юрий Башмет:

"Идею спектакля о Москве мне рассказал композитор Александр Чайковский. И меня она сразу невероятно увлекла. Мы все живем в этом городе, любим его. Я в Москве не родился, а приехал молодым, чтобы поступать в консерваторию. И с тех пор я живу в этом замечательном городе и считаю его лучшим в мире! Вот примерно об этом и будет наш спектакль, полный удивительно теплого настроения, полный молодостью, любовью. Но в итоге это конечно потрясающий подарок от всех нас, кто спектакль создает — нашему замечательному городу".

Художественный руководитель МХАТ им. М. Горького Эдуард Бояков:

"Наша дружба и партнерство с Фестивалем искусств Юрия Башмета длится не первый год. Так, год назад в рамках Фестиваля в Сочи мы показали премьеру спектакля "Некурортный роман", который в этом сезоне вошел в репертуар нашего театра. МХАТ продолжает экспериментировать с музыкальной темой, принимать у себя друзей и создавать совместно что-то новое. Музыку к спектаклю сочинил замечательный композитор, создавший десятки разных театральных, оперных и балетных постановок, Александр Чайковский. И у нас с Фестивалем на эту постановку большие планы".

Спектакль "Свидание в Москве" — это история любви. В первую очередь — история любви к городу. Героиня приезжает в Москву поступать в институт и попадает в круговорот событий: оставшись без телефона, без денег, не имея в столице ни одного родного человека, девушка тем не менее успешно проходит вступительный экзамен, знакомится с мегаполисом и встречает любовь.

Авторы спектакля решили посмотреть на Москву немного сверху: где много неба, где есть солнце. И откуда наши проблемы и суета кажутся мелкими. А путешествие по крышам города становится абсолютно реальным.

Народный артист России, заслуженный деятель искусств РФ, заведующий кафедрой композиции Московской государственной консерватории имени Чайковского, композитор Александр Чайковский:

"Мне было очень увлекательно писать музыку для спектакля — музыку во многом легкую, веселую и, одновременно, очень искреннюю. О нас, о моем любимом городе. Музыку для всех нас, вне зависимости от возраста и жизненного опыта. И я очень рад, что идея спектакля так увлекла моего ближайшего друга Юрия Башмета. Это просто замечательно, что именно он является и Музыкальным руководителем спектакля и сам будет дирижировать премьерой 10 февраля во МХАТ им. М. Горького".

Премьера станет событием в театральной и музыкальной жизни города, потому что "Свидание в Москве" соединит на сцене и хор, и танцевальные номера, и симфонический оркестр, которым будет руководить лично Юрий Башмет. Для этого МХАТ им. М. Горького откроет свою оркестровую яму, которая прячется под первыми тремя рядами партера: здание театра на Тверском бульваре изначально проектировалось под репертуар с музыкальными спектаклями, акустика здесь — одна из лучших в России. К тому же летом 2020 года во время реконструкции зала Большой сцены рабочие обнаружили под креслами элементы звуковой системы 70-х годов, которая никогда не использовалась, но сохранилась в идеальном состоянии — ее восстановили к началу театрального сезона.

Генеральный продюсер фестиваля Дмитрий Гринченко:

"Год назад ко мне пришел мой друг Чайковский и сказал: давай напишем что-нибудь о Москве, потому что есть произведения о Сант-Петербурге, о Париже, а о Москве, кроме фильма "Я иду шагаю по Москве", не создано ничего. Так родился музыкальный спектакль "Свидание с Москвой". Именно музыкальный спектакль, а не мюзикл и не американская франшиза мюзикла. Это спектакль, для которого Чайковский написал оригинальную музыку. За последние десятилетия мы разучились создавать музыкальные спектакли, в которых когда-то были впереди планеты всей. Мы забыли о том, что этот жанр очень интересен и востребован зрителем".

Режиссер Павел Сафонов:

"Это спектакль о любви, молодости и надежде. Все события происходят в любимых нами местах Москвы. Мне очень приятно работать над этим спектаклем с людьми, которых я бесконечно уважаю, с потрясающим музыкантом Юрием Башметом и замечательным композитором Александром Чайковским. Уверен, что люди, которые придут наш спектакль посмотреть, помимо того, что получат огромное удовольствие, смогут еще вспомнить, что в жизни каждого из нас главное — любовь и дружба".

Премьера пройдет в рамках Второго Зимнего международного фестиваля искусств под артистическим руководством народного артиста СССР, маэстро Юрия Башмета (с 18 января по 12 февраля 2021). Огромную поддержку фестивалю оказало и продолжает оказывать Правительство Москвы.

Автор: Ольга Лазарева
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