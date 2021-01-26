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Лилия Гумерова: "Отечественная мультипликация — самая лучшая в мире"

Культура

"Disney+" стала предупреждать зрителей перед началом просмотра некоторых мультфильмов о сценах расизма. В их число вошли мультфильмы "Аладдин", "Питер Пэн", "Дамбо" и др. В них разглядели признаки расизма.

Лилия Гумерова: "Отечественная мультипликация — самая лучшая в мире"

Ситуацию в интервью "Правде. Ру" прокомментировала председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.

"В первую очередь я бы хотела отметить, что являюсь сторонником отечественной мультипликации. Многие поколения выросли на наших мультфильмах, это действительно золотой кладезь.

Очень многое наша Палата сделала для того, чтобы российская мультипликация развивалась и дальше.

Что касается диснеевских мультфильмов, то мы видим этот крен, когда переписываются персонажи, меняются произведения классических фильмов.

То, что уже привыкли воспринимать зрители, наверное, не имеет смысла. И это, наоборот, обостряет ситуацию.

Ведь никто, наверное, из создателей фильма не ставил целью пропагандировать расизм в детской мультипликации, в диснеевской я имею в виду. А когда мы искусственно указываем на какие-то моменты, я думаю, это, наоборот, только излишне привлекает внимание и порождает проблему там, где её нет.

Например, мультфильм о добре, о том, что важно учиться, вести здоровый образ жизни, но если вдруг кто-то из персонажей темнокожий, то это признаки расизма? Согласитесь, особой логики в этом нет.

Мы всё-таки за отечественную мультипликацию, она у нас самая лучшая в мире", — пояснила собеседница "Правды. Ру".

Автор: Снежана Шахова, Редактор: Надежда Яковлева
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