"Ералаш" будет жить

Детский юмористический киножурнал "Ералаш" продолжит своё существование, вопреки опасениям, высказанным режиссером Владимиром Панжевым. .

Об этом сообщил Аркадий Григорян, директор проекта, вовремя прощания с "отцом" "Ералаша" Борисом Грачевским, состоявшемся в Доме кино.

Григорян сказал, что тележурнал "будет развиваться и дальше по плану, составленному Грачевским".

"Команда "Ералаша" на ближайшие два года, как минимум, сохранит дело Бориса Юрьевича. Мы четко знаем, куда идти и что делать" — сказал он.

Напомним, создатель "Ералаша" Борис Грачевский скончался от коронавируса 14 января и был похоронен в воскресенье на Троекуровском кладбище в Москве.