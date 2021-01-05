Церемонию вручения "Грэмми" отложили на неизвестный срок

Ежегодная церемония вручения премии Академии звукозаписи США Grammy отложена на неопределённый срок из-за ситуации с распространением коронавируса.

Первоначально вручение главной музыкальной премии года было запланировано на 31 января. Но пандемия коронавируса вмешалась в планы организаторов мероприятия. После Дня благодарения и сезона отпусков в Калифорнии ежедневно фиксируется резкий прирост количества заболевших COVID-19 (только за 4 января около 74 тысяч заражённых, по данным газеты Los Angeles Times). Учитывая эти обстоятельства, организаторы были вынуждены отложить проведение церемонии.

В этом году в списке фаворитов премии лидирует Бейонсе — у неё девять номинаций. С некоторым отставанием за ней следуют Дуа Липа, Тейлор Свифт и Родди Рич, с шестью номинациями каждый.

Официального подтверждения новой даты проведения торжественной церемонии пока нет, но журнал Rolling Stone, ссылаясь на свои источники среди организаторов, утверждает, что это будет "где-то в марте".