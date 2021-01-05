В Москве пройдёт прощание с актёром Владимиром Кореневым

Во вторник, 5 января, в Москве состоится прощание с народным артистом России Владимиром Кореневым, скончавшимся от коронавируса в возрасте 80 лет.

"Прощание с народным артистом России Владимиром Борисовичем Кореневым состоится во вторник, 5 января. Гражданская панихида пройдет на основной сцене электротеатра "Станиславский" (Тверская улица, 23) с 10:00 до 12:00", — сообщила пресс-служба театра.

Владимир Коренев будет похоронен на Введенском кладбище, рядом со своими родителями.

На счету народного артиста России Владимира Коренева тридцать ролей в кино, десятки ролей в театре, но его "визитной карточкой" стала главная роль Ихтиандра в фильме "Человек-амфибия". Фильм вышел на экраны в 1962 году и стал лидером советского кинопроката, прославив актёра на всю страну.