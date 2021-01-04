Скончалась звезда британских фильмов ужасов Барбара Шелли

Британская актриса Барбара Шелли, сыгравшая роли во многих культовых фильмах ужасов, скончалась в больнице в возрасте 88 лет.

Барбара Шелли ранее попала в больницу из-за проблем со здоровьем, и уже там подхватила коронавирус. От COVID-19 она вылечилась, но ослабленный организм не перенёс основного заболевания, сообщил агент актрисы.

Барбара Шелли была звездой британской киностудии Hammer Films. В 1950-60-е годы она снималась в культовых готических фильмах ужасов и сериалах: "Дракула: Принц тьмы", "Распутин: Сумасшедший монах", "Женщина-кошка", "Деревня проклятых", "Горгона", "Доктор Кто" и многих других. Всего на её счету 104 роли.

"На экране она могла быть тихим злом. Она была способна переходить от статной красоты к животной дикости. Она была ведущей актрисой, королевой киностудии Hammer Films", — рассказал её агент Томас Боуингтон.

Барбару Шелли называли актрисой, которая принесла гламур в фильмы ужасов. Сама она при этом всегда называла себя "фотогеничной, но не красивой", сообщает Daily Mail.