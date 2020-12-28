Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, умерла заслуженная артистка России Валентина Широнина из Новосибирска.

"С тяжелым сердцем сообщаем об огромной и совершенно неожиданной утрате… Скончалась знаменитая новосибирская актриса Валентина Ивановна Широнина. Заслуженная артистка России… Не было преград, которые могли бы помешать ей выйти на сцену. Коронавирус стал такой преградой", — сообщили в Новосибирском отделении Союза театральных деятелей РФ.