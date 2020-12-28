Президент России Владимир Путин поручил правительству сохранить уровень финансирования отечественного кинематографа не ниже показателей 2019 года.

"Рассмотреть вопрос о выделении бюджетных ассигнований из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации в 2021 году основного мероприятия "Сохранение и развитие кинематографии" государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры" на уровне не ниже уровня 2019 года", — сказано в приказе главы государства.