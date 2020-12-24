Оперу Генделя "Ринальдо" поставили спустя 250 лет забвения

В 11:00 в прямом эфире "Правды.Ру" в гостях у Дарьи Митиной воссоздатели легендарной оперы Генделя.

Убьёт ли коронавирус окончательно музыкальный театр?

На минувшей неделе москвичи получили шанс увидеть и услышать это чудо — премьеру оперы Генделя "Ринальдо", поставленную режиссёром Андреем Цветковым-Толбиным в рамках проекта пятой, юбилейной Летней оперно-симфонической Лаборатории "New Opera World" - уникальной образовательной платформы, дающей возможность профессионального роста и самореализации молодым вокалистам, инструменталистам, дирижерам, режиссерам и концертмейстерам.

Если кратко — съезжаются на две недели в Москву несколько десятков начинающих незнакомых друг с другом музыкантов и ставят полноценную, полноформатную оперу, — скептики посрамлены, нет ничего невозможного.

Каждый год мы рассказываем об успехах Лаборатории, но в этом году мы не ожидали, что будем наслаждаться её спектаклями. Пандемия покончила с гораздо более зрелыми и ресурсными проектами, а "New Opera World", гляди-ка, выжила, разве что из-за эпидемического форс-мажора превратившись из Летней лаборатории в Зимнюю.

Когда репетиционные залы из-за карантина всё время приходится менять, когда неусыпный Роспотребнадзор бдит, сколько у тебя человек на сцене, и ты вынужден отказываться от хоров, когда накануне генерального прогона тебе отказывают в площадке и надо срочно искать другую, когда-то одного, то другого солиста безжалостно выщёлкивает "ковид" и новенькому нужно учить партитуру в ночь перед премьерой, — другой бы давно послал всё это лесом, и гори она огнём, опера эта. Но не на тех нарвались. Благодаря неимоверному, фанатическому труду организаторов — Анны Селивановой, Екатерины Карповой, Андрея Цветкова-Толбина — и, конечно, фортуне, как без неё? — в Москве прошли четыре показа "Ринальдо", с феноменальным успехом!

Подписывайтесь на YouTube-канал "Правда.Ру", чтобы больше узнавать о том, что происходит в культурной жизни страны, и задать свой вопрос эксперту.