Деструктив в культуре: угроза нравственности или хайп?

В конце минувшей недели судьи Колпинского районного суда Санкт-Петербурга зарегистрировали пять исков. Положительное решение может привести к блокировке фильмов и аниме-сериалов:

"Межвидовые рецензенты", "Токийский террор", "Эльфийская песнь", "Тетрадь смерти", рэп отечественного исполнителя Алишера Моргенштерна "Я съел деда".

Вспомним, что Владимир Маяковский в своё время написал: "Я люблю смотреть, как умирают дети". У поэта Юрия Кузнецова есть строки: "Я пил из черепа отца". Наверное, классическое из знаменитого мультфильма Леонида Носырева, сочиненное Эдуардом Успенским:

"Рыжий, рыжий, конопатый,

Убил дедушку лопатой!"

— А он дедушку не бил,

А он дедушку любил!"

Призывов к насилию во всех процитированных — от Маяковского до Моргенштерна — лингвисты не находят. Вопрос, скорее, где кончается поэзия и начинается хайп.

Смотрите в понедельник, 21 декабря, в 16:00 беседу о деструктивных явлениях в культуре с руководителем Общественного центра по защите традиционных семейных ценностей "Иван чай" Элиной Жгутовой.

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