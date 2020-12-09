«Современник» списал Ефремова в архив, Охлобыстин возмутился

Московский театр "Современник" списал в архив все спектакли с участием Михаила Ефремова, отбывающего срок в ИК-4 Белгородской области за пьяное ДТП со смертельным исходом.
В архив ушли самые популярные и дорогие (по стоимости билетов) спектакли: "Амстердам", "Анархия" и "Не становись чужим". Причина именно в том, что исполнитель главных ролей в этих постановках отправился в места не столь отдаленные на довольно длительный срок, а дублёров у Михаила Ефремова не было. Возможно, если в театре найдут кого ввести на замену, постановки вернутся в репертуар. В последний раз Михаил Ефремов выходил на сцену в этих спектаклях весной, даты следующих показов теперь неизвестны, в афише театра они больше не значатся.
Не вполне ясно, какая судьба теперь ожидает спектакль "Дюма" в постановке Михаила Ефремова, созданный по одноимённой пьесе Ивана Охлобыстина. Он шёл на сцене 7 ноября, уже после того как актёру огласили приговор, поскольку присутствия самого Ефремова не требовалось. Ближайшие показы в афише театра назначены на 4 и 5 января 2021 года, далее — неизвестно.
Иван Охлобыстин — коллега и друг Михаила Ефремова — очень эмоционально отреагировал на изменения в репертуаре "Современника".
"Что тут скажешь?! Для меня это метафора — видимо предательство — одно из характеризующих качеств нынешнего "Современника".
Для Миши это был единственный источник дохода. Вся его жизнь прошла в стенах этого театра, созданного его отцом, кстати. И не важно — виноват он или нет, важно, что пришла беда и близкие предали.
Если бы друзья и близкие всех осуждённых людей в России отвернулись бы от них, то и существовать такой иудиной стране не имело бы смысла.
В жизни больше моя нога не переступит порога балагана на Поганых прудах. (Если что — это их историческое название. Промыслительно!)", — высказался Иван Иванович.
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