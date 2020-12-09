«Современник» списал Ефремова в архив, Охлобыстин возмутился

Московский театр "Современник" списал в архив все спектакли с участием Михаила Ефремова, отбывающего срок в ИК-4 Белгородской области за пьяное ДТП со смертельным исходом.

В архив ушли самые популярные и дорогие (по стоимости билетов) спектакли: "Амстердам", "Анархия" и "Не становись чужим". Причина именно в том, что исполнитель главных ролей в этих постановках отправился в места не столь отдаленные на довольно длительный срок, а дублёров у Михаила Ефремова не было. Возможно, если в театре найдут кого ввести на замену, постановки вернутся в репертуар. В последний раз Михаил Ефремов выходил на сцену в этих спектаклях весной, даты следующих показов теперь неизвестны, в афише театра они больше не значатся.

Не вполне ясно, какая судьба теперь ожидает спектакль "Дюма" в постановке Михаила Ефремова, созданный по одноимённой пьесе Ивана Охлобыстина. Он шёл на сцене 7 ноября, уже после того как актёру огласили приговор, поскольку присутствия самого Ефремова не требовалось. Ближайшие показы в афише театра назначены на 4 и 5 января 2021 года, далее — неизвестно.

Иван Охлобыстин — коллега и друг Михаила Ефремова — очень эмоционально отреагировал на изменения в репертуаре "Современника".