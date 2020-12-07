Умер кинорежиссёр Александр Гордон

На 89-м году жизни умер актёр, сценарист и кинорежиссёр Александр Гордон. Он дублировал фильмы "Жертвоприношение" и "Ностальгия" Андрея Тарковского.

Об этом сообщили в Союзе кинематографистов России.