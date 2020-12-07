На 89-м году жизни умер актёр, сценарист и кинорежиссёр Александр Гордон. Он дублировал фильмы "Жертвоприношение" и "Ностальгия" Андрея Тарковского.
Об этом сообщили в Союзе кинематографистов России.
"На 89-м году жизни не стало нашего друга и коллеги — члена Союза кинематографистов России, режиссера игрового кино Гордона Александра Витальевича. Приносим соболезнования родным и близким", — сказано в сообщении.
Алексей Мухин рассказал о последних событиях, в частности — о реакции прибалтийских стран на прекращение российского транзита и изгнании американского корабля из наших вод.