"Странные страны и все остальное": творческий вечер Иосифа Райхельгауза

5 декабря 2020 года Иосиф Райхельгауз проведет творческий вечер, основой которого станет его новая книга об экстремальных путешествиях "Странные страны".

Помимо того, что Иосиф Райхельгауз худрук театра "Школа современной пьесы", режиссер, народный артист России, он еще неутомимый путешественник. "Странные страны. Записки русского путешественника" — название его новой книги, в которой собраны документальные рассказы о путешествиях и экспедициях, в которых автор принимал участие. Особенностью этих путешествий является то, что каждое из них представляет собой уникальный пробег на различных видах транспорта (джипы, мотоциклы, квадроциклы, багги, снегоходы) по труднопроходимым местам нашей планеты. Все географические точки, в которых побывали участники этих экспедиций, до их появления считались не доступными для транспорта.

В сборник вошли 10 повестей о путешествиях:

в Мексику,

на Байкал,

Новую Зеландию,

Казахстан,

Туркмению,

Иран,

Монголию,

Узбекистан и другие "странные страны".

Автор увлекательно описывает приключения команды путешественников, одним из активных участников которой является Анатолий Чубайс.

На вечере Иосиф Райхельгауз расскажет об экспедициях, о том, какие цели ставят участники этих экстремальных гонок, сопряженных с риском для здоровья, раскроет причины, мотивирующие его на столь необычное времяпровождение.

Зрители также увидят фрагменты фильмов, которые Иосиф Райхельгауз снимает в каждой экспедиции вместе с оператором Василием Мазжухиным. Эти уникальные кадры, не предназначенные для общественного просмотра, невозможно найти в открытом доступе.

Творческая встреча предусматривает возможность личного общения каждого зрителя с героем вечера: можно будет задавать вопросы, а также получить автограф на книге "Странные страны" и сделать памятное фото с ее автором.

А после вы сможете переместиться в наше легендарное театральное кафе "Люсьен Оливье", где вечер продолжится не только с участием Иосифа Райхельгауза, но и пианиста Виктора Фридмана.