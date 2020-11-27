29 ноября 2020 года в Рахманиновском зале Московской консерватории пройдет большой гала-концерт и объявление лауреатов международного конкурса для молодых композиторов "Новые классики" — одного из самых успешных и масштабных музыкальных событий последних лет.
"Новые классики" включен в "Книгу рекордов России" как "самый представительный по количеству стран-участниц международный конкурс композиторов". Решение о признании конкурса абсолютным рекордом принято единогласно 30 октября 2020 года.
Конкурс с общим премиальным фондом 1 миллион рублей включает в себя номинации двух разных направлений: современной академической музыки и современной популярной музыки. Этот конкурс не имеет равных по географическому охвату: его участники, молодые композиторы в возрасте от 14 до 35 лет, подавали заявки со всех уголков мира — всего 1090 участников из 81 страны.
В жюри конкурса известные композиторы, заслуженные деятели искусств России и Европы. Среди российских имен это:
Европейские члены жюри:
"Этот международный музыкальный конкурс уже стал ярчайшим событием культурной жизни, — рассказывает ректор Московской консерватории, доктор искусствоведения, профессор Александр Сергеевич Соколов. — Насыщенная программа включает в себя не только серию конкурсных испытаний под руководством авторитетного международного жюри и финальный гала-концерт лауреатов, но и проведение цикла образовательных мероприятий, в том числе и онлайн".
В школе "Новые классики" в октябре более 4000 учеников получили практические знания о новейших композиторских техниках, узнали об актуальных трендах музыкального искусства, устойчивости репутации и направлений творчества в нестабильное время, а также других необходимых современному композитору темах. В рамках образовательной программы состоялись онлайн-встречи с экспертами на разные темы.
"Новые классики" проходит раз в два года, гарантируя доступность и равные возможности для творческой молодежи. Это абсолютно исключительный по контенту и условиям проведения конкурс: без какого-либо вступительного взноса, а для участия надо просто подать заявку на сайте в электронном виде.
"Сила музыки состоит в том, что она вне политики, карантина и географии. Миссия фонда композиторов "Новые классики" — выявить молодых талантов со всех уголков мира, рассказать о них публике и продвинуть современную академическую и популярную музыку на новый уровень", — комментирует генеральный директор фонда Юлия Музыка.
Этапы проведения конкурса:
Конкурс "Новые классики" проходит при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи "Росмолодежь" и международного фонда композиторов "Новые классики", созданного для проведения молодежных музыкальных проектов, реализации культурных, образовательных и социально значимых программ.
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