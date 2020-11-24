Петербургский БДТ представит "Джульетту" на музыку Сергея Шнурова

Сегодня, 24 ноября, на сцене БДТ им. Г. А. Товстоногова состоится долгожданная в среде петербургских театралов премьера спектакля "Джульетта", в постановке тандема эстонских режиссёров Тийта Ояссо и Эне-Лийсы Семпер.

Музыку к спектаклю написал Сергей Шнуров.

Как сообщает издание "Фонтанка", спектакля зритель ждёт аж с весны. Тогда увидеть постановку помешал коронавирусный локдаун. Вторая попытка премьеры, в октябре, сорвалась из-за болезни актёра.