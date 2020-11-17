Российские собаки-танцоры станут героями зарубежного шоу

17 ноября зрители увидят еще один сериал от студии Netflix. На платформе компании будет представлен ряд эпизодов, каждый из которых расскажет о соревнованиях "вне формата".

В список неординарных состязаний попало одно видео из России. Зарубежную компанию заинтересовали собаки, которые участвуют в танцах. Новость с гордостью озвучила Российская кинологическая федерация. Ее специалисты были приглашены для консультации на время съемок.

"Танцы с собаками — очень красивый вид состязаний. Это сплав хореографии, дрессировки, а главное, — это гармония отношений между человеком и собакой. Мы были рады помочь коллегам погрузиться в такую удивительную дисциплину, рассказать им все тонкости и сложности", — поделился с РИА "Новости" президент объединения Владимир Голубев.

В кинокартине "Мы — чемпионы" каждая часть повествует о важном этапе: от отбора участников до получения заветного приза. Зритель увидит историю европейского чемпионата по собачим танцам 2019 года, на котором представители России были главными фаворитами. Съемки проходили в период соревнований, по итогам которых сборная России обошла всех соперников.