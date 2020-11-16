Большой театр приостановил продажу билетов на все спектакли с 16 ноября по 15 января 2021 года.
Это связано с ужесточением ограничительных мер в Москве, которые недавно анонсировал Сергей Собянин.
"Согласно приказу министерства культуры РФ № 1429 от 13 ноября Большой театр приостанавливает предварительную продажу билетов на все спектакли, объявленные с 16 ноября 2020 года по 15 января 2021 года. Дата начала предварительной продажи на представления балета "Щелкунчик", которые должны состояться в январе 2021 года, ранее запланированная на 14 ноября, переносится и будет объявлена позднее", — сказано на официальном сайте театра.
Вчера состоялись похороны ведущего передач "ДНК" и "Звёзды сошлись", который потерпел крушение на своём легкомоторном самолёте Piper Sport в Подмосковье 7 ноября.