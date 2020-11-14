Президент России Владимир Путин прокомментировал кончину актёра Армена Джигарханяна. Глава государства назвал его обаятельным и одарённым человеком.
"Это огромная утрата для отечественной культуры, для миллионов людей в России и других странах, для всех нас. Его искренне любили за щедрый талант, душевное тепло, за преданность профессии и своему зрителю", — заявил российский лидер.
Главным итогом завершившейся войны в Карабахе стал проигрыш альянса Турция – Великобритания и США, и это заметила даже Грузия.