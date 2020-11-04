Ватикан закрывает музеи и останавливает раскопки

Сложная эпидемиологическая ситуация сказывается на культурном "фоне" стран Европы. 4 ноября стало известно о том, что уже в четверг, 5 ноября, будут закрыты "до улучшения обстановки" все музеи, виллы и проекты раскопок Ватикана.

Власти Италии уверены: безопасность важнее, поэтому мера оправдана. Конечно, закрытие ударит по бюджету — но иначе нельзя.

"В соответствии с распоряжениями властей Италии, продиктованными эпидемической ситуацией в стране, с четверга 5 ноября будут закрыты ватиканские музеи и музеи папских вилл, а также археологических раскопок", — отмечают для СМИ в руководстве страны.

Отметим, что музеи Ватикана — важнейший источник дохода: летом их посещаемость колебалась в районе 20 000 человек ежедневно. Ранее музеи также закрывали на карантин — и проработали они с 1 июня по сегодняшний день.