Известный пианист Денис Мацуев поделился в социальных сетях своими мыслями по поводу трагических событий в Вене. Ситуация для музыканта очень сложная ещё и потому, что именно с Венским филармоническим оркестром он отправляется в турне по Японии.
Мацуев высказал соболезнования всем пострадавшим в ходе нападения, отметив, что год выдался "безумным".
"Безумный год. Берегите себя", — написал музыкант.
Мацуев рассказал, что помимо сложностей с тестами и режимом самоизоляции для всех участников турне будут предприняты беспрецедентные меры: из номеров в гостинице их "выпускать" практически не будут, даже если все тесты на коронавирус окажутся отрицательными.
"У нас начинается практически в боевых условиях наш тур с Венским филармоническим оркестром и маэстро Гергиевым.
Гастроли будут проходить в условиях беспрецедентных мер безопасности: нам запрещено в свободное от концертов время выходить из номера отеля", — написал пианист.
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