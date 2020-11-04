Денис Мацуев: о теракте в Вене и турне с Венским филармоническим

Известный пианист Денис Мацуев поделился в социальных сетях своими мыслями по поводу трагических событий в Вене. Ситуация для музыканта очень сложная ещё и потому, что именно с Венским филармоническим оркестром он отправляется в турне по Японии.

Мацуев высказал соболезнования всем пострадавшим в ходе нападения, отметив, что год выдался "безумным".

"Безумный год. Берегите себя", — написал музыкант.

Мацуев рассказал, что помимо сложностей с тестами и режимом самоизоляции для всех участников турне будут предприняты беспрецедентные меры: из номеров в гостинице их "выпускать" практически не будут, даже если все тесты на коронавирус окажутся отрицательными.