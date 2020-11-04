На 65-м году жизни скончался известный композитор Фаустас Латенас. У него остановилось сердце.
Композитор находился в своём особняке в Вильнюсе. Там его семья самоизолировалась. Все родственники Латенаса заразились коронавирусом, кроме него. Ночью Латенас позвонил своему другу и сообщил, что плохо себя чувствует.
Друг быстро приехал к композитору и обнаружил его в тяжёлом состоянии. Латенас скончался в карете "скорой".
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