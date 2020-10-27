Президент России Владимир Путин считает, что в период пандемии коронавируса не нужно закрывать учреждения культуры. По его мнению, культурные учреждения должны продолжить работу.

"Вы упомянули о том, что заполняемость 50%. Я думаю, что коллеги с пониманием к этому относятся. Нам нужно сделать так, чтобы не закрыться совсем. Вы посмотрите, что в некоторых странах сейчас происходит. В Испании ввели какие жесткие ограничения. До мая. До мая прямо", — считает глава государства.