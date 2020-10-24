В возрасте 81 года от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончался младший брат Эдуарда Успенского Юрий. Это произошло 21 октября.
О смерти Юрия Успенского сообщила невестка Эдуарда Успенского.
"Дедушка вспоминал свою жену, маму Лёши — Галину Матвеевну, которая ушла от нас в 2011 году. Нас это воспоминание насторожило", — отметила девушка.
В Белоруссии близится "час икс". Оппозиция называет 25 октября днём народного приговора Лукашенко, а "Батька" обещает навести в стране "окончательный порядок".