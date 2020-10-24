От коронавируса умер брат Эдуарда Успенского

В возрасте 81 года от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончался младший брат Эдуарда Успенского Юрий. Это произошло 21 октября.

О смерти Юрия Успенского сообщила невестка Эдуарда Успенского.