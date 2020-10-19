"Толстого нет": Премьера в театре "Школа современной пьесы"

Молодой режиссер Александр Созонов принес в театр пьесу "Толстого нет" Ольги Погодиной-Кузминой с расчетом на конкретную актрису: Ирину Алферову. И, конечно, именно она стала тем центром, вокруг которого разворачивается действие, отношения между героями, сюжет.

Ясная Поляна, 1910 год. 82-летнему Льву Николаевичу Толстому жить остается считанные недели. В усадьбе собирается вся семья — во главе с Софьей Андреевной, женой писателя. Софья Андреевна — 66-летняя графиня, прожившая в браке с великим писателем почти полвека, долго терпела рядом с собой гения. Не просто терпела — была прекрасной супругой, родившей 13 детей! Она всегда добросовестно выполняла материнские обязанности, не перекладывая их на нянек и мамок, но при этом ухитрялась вести дела по подготовке и переписке рукописей Толстого. Казалось бы — идиллия… Но однажды все кардинальным образом изменилось.

Семейная драма, разыгрывающаяся в графском имении, стала основой сюжета пьесы. Ольга Погодина-Кузмина создавалась на базе подлинных документы — мемуаров, писем, дневников. Детали, коллизии, нюансы отношений между мужем и женой, матерью и детьми, братьями и сестрой строятся на весьма интимных подробностях. Но… как метко охарактеризовал романы Достоевского писатель Владимир Соловьев, что может быть интереснее, чем "сплетня, развернутая в метафору"? Вот и здесь, вторгаясь на территорию приватной жизни великого писателя и его родни, мы получаем шанс оценить, "из какого сора" рождаются порой великие литературные творения.

Художник Лилия Хисматуллина не просто использовала особенности интерьеров зала "Эрмитаж", но и сделала помещение театра одним из полноправных участников драмы. Позолоченные стены, украшенные лепниной и зеркалами, то светятся волшебным светом, то покрываются плесенью, то охватываются пламенем пожара.

Нестандартное решение пространства позволяет зрителям ощутить себя в центре событий: в жизни несчастливой семьи, которая, как написал сам Толстой, "несчастлива по-своему".

В спектакле заняты:

Софья Андреевна — Ирина Алферова

Александра Львовна — Валерия Ланская/Татьяна Циренина

Илья Львович — Иван Мамонов

Лев Львович — Александр Овчинников

Доктор — Борис Вайнзихер

Валентин Булгаков — Александр Сеппиус/ Кирилл Снегирев

Катюша — Ольга Грудяева.