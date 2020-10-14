Жириновский высказался о спектакле Театра Наций "Горбачев"

В минувшие выходные в Театре Наций прошла премьера спектакля "Горбачев" известного латвийского режиссера Алвиса Херманиса.

Постановка - это понятно из названия - рассказывает о жизни единственного президента СССР. Главные роли исполнили актёры Евгений Миронов (сыграл Горбачёва) и Чулпан Хаматова (роль супруги генсека Раисы Максимовны).

Сам Михаил Сергеевич, как отмечают театральные критики, спектаклем остался очень доволен.

А вот мнение зрителей разделилось. Например, лидер ЛДПР Владимир Жириновский пребывает в состоянии недоумения, о чём лично написал в своём ТГ-канале: