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Вторая волна коронавируса может закрыть российские кинотеатры

С началом осени по всей России значительно увеличилось количество заболевших коронавирусом. Памятуя о весеннем режиме самоизоляции, Ассоциация владельцев кинотеатров начала подготовку к неминуемым ограничениям.

Вторая волна коронавируса может закрыть российские кинотеатры

По словам главы Ассоциации владельцев кинотеатров Олега Березина, вторая волна COVID-19 губительно скажется на российской индустрии развлечений. А возможное закрытие кинотеатров негативно повлияет на всю отрасль.

Сейчас, в свете новых ограничений из-за роста числа заболевших коронавирусом, собственники кинотеатров предпочитают заключать с сотрудниками только краткосрочные трудовые договоры, минимизируя тем самым закупки для кинобаров и отслеживая договоренности с арендодателями. Эти маневры позволяют хоть как-то пережить новые противоэпидемиологические ограничения.

Однако, несмотря на эти ухищрения, новое закрытие кинотеатров может полностью их уничтожить.

"Еще одного карантина кинотеатры не переживут", — сетует Березин.

Работать трудно уже сейчас — после самоизоляции, согласно требованиям Роспотребнадзора, в залах зрители должны размещаться на расстоянии не менее 1,5 м друг от друга, что значительно снижает заполняемость. Меньше стало посетителей и после новостей о второй волне COVID-19. А октябрьский показатель посещаемости кинотеатров по России упал на 30%.

Кинолюбители стали чаще смотреть любимые фильмы и новинки в онлайн-кинотеатрах. Сейчас подобные сервисы стали альтернативой традиционному походу в кино. Причем ряд киноновинок, даже не появившись в широком прокате, получил массу просмотров именно в онлайн-формате.

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Так произошло, к примеру, с сиквелом "Шугалей-2". За две недели онлайн-проката он побил рекорды ivi. ri, получив высокую оценку от зрителей и массу положительных отзывов. За основу этой кинокартины создатели взяли реальную историю Максима Шугалея, плененного ливийскими террористами в 2019 году. Нашего соотечественника похитили в Триполи, где он работал над исследованием политической обстановки. Шугалей до сих пор находится в заложниках, причем законных причин удерживать его в заключении нет, но местные власти игнорируют не только международное право, но и попытки российских дипломатов провести переговоры. Первая и вторая часть о Максиме сняты с целью привлечь общественное внимание к этой вопиющей ситуации и добиться возвращения россиянина на Родину. Впрочем, если судить по количеству просмотров и рецензий, равнодушным данная история не оставила никого.

Кроме "Шугалея-2", в онлайн-кинотеатрах россияне увидят и кинопремьеры, среди которых:

  • и драма Антонио Кампоса "Дьявол всегда здесь",
  • и корейский боевик "Поезд в Пусан 2: Полуостров",
  • а также фильм "История Дэвида Копперфилда", в основу которого лег роман Чарльза Диккенса.
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