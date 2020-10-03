Президент России Владимир Путин и премьер-министр Михаил Мишустин поздравили советского актёра и режиссёра Армена Джигарханяна с 85-летним юбилеем.

"Уважаемый Армен Борисович! Примите поздравления со знаменательной датой — 85-летним юбилеем. Талант актера и режиссера, неустанный творческий поиск и увлеченность любимым делом на протяжении многих лет помогают Вам вдохновенно трудиться, воплощать в жизнь намеченные планы и замыслы. Столь насыщенный профессиональный путь достоин глубокого, искреннего признания", — сказано в поздравлении.