Президент России Владимир Путин поздравил артистку Людмилу Максакову с 80-летним юбилеем.
"Вы посвятили свою жизнь актерской профессии, знаменитому Вахтанговскому театру, на сцене которого ярко раскрылся Ваш самобытный, многогранный талант", — пояснил глава государства.
По словам Путина, зрители очень любят "блистательные работы Максаковой в кинематографе".
Заместитель секретаря СНБО Украины Сергей Кривонос заявил, что возможности вернуть Крым силовым путем у Киева нет. Но это не означает отсутствия стратегии.