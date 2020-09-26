Президент России Владимир Путин поздравил артистку Людмилу Максакову с 80-летним юбилеем.

"Вы посвятили свою жизнь актерской профессии, знаменитому Вахтанговскому театру, на сцене которого ярко раскрылся Ваш самобытный, многогранный талант", — пояснил глава государства.