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В Москве открылась фотовыставка, посвященная курорту "Роза Хутор"

Выставка из цикла "Путешествуйте дома", посвященная курорту "Роза Хутор", открылась в природно-историческом парке "Кузьминки-Люблино" в Москве.

В Москве открылась фотовыставка, посвященная курорту

Портал о событийном туризме TRIP2RUS. RU, природно-исторический парк "Кузьминки-Люблино" и горный курорт "Роза Хутор" представляют совместный проект — фотовыставку "Путешествуйте дома. Роза Хутор: Горы выше моря".

Сегодня путешествия внутри России становятся как никогда актуальными. Задача экспозиции — представить зрителям туристические возможности "Роза Хутор" — российского круглогодичного горного курорта мирового класса, крупнейшего олимпийского объекта XXII Олимпийских и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в Сочи.

Cемь лет подряд, начиная с 2013 года "Роза Хутор" признается лучшим горнолыжным комплексом России по версии World Ski Awards. В этом году курорт получил награду Travellers' Choice (Выбор путешественников) TripAdvisor, войдя таким образом в число лучших достопримечательностей мира.

Каждая фоторабота презентует разные направления отдыха на "Роза Хутор". Посетители выставки увидят:

  • захватывающие дух горные ландшафты и цветущие альпийские луга;
  • "прогуляются" над пропастью по подвесному деревянному мосту;
  • познакомятся с Парком водопадов "Менделиха", где можно увидеть семь уникальных водопадов;
  • поднимутся на знаменитую смотровую площадку Роза Пик высотой 2320 метров;
  • насладятся грандиозными видами на вершины Главного Кавказского хребта.

"За пять лет существования выставочного проекта "Путешествуйте дома" мы показали нашим зрителям самые разные уголки России. Мы очень рады, что сейчас появилась возможность представить экспозицию, посвященную "Роза Хутор" — самому, пожалуй, знаменитому в мире российскому курорту. В этом большая заслуга Олимпиады, однако мы хотим донести до зрителей, что отдых в Сочи на "Роза Хутор" доступен и интересен всем жителям нашей страны, а не только горнолыжникам. Здесь круглый год найдут чем заняться и любители прогулок, и поклонники экстрима, и дети, и взрослые", — отмечает Елена Сергеева, главный редактор портала TRIP2RUS. RU — Путешествуйте дома.

"Ежегодно мы принимаем почти два миллиона гостей из разных уголков нашей страны. И нам очень приятно, что путешественники выбирают "Роза Хутор" для отдыха в любое время года. Горный кластер Сочи действительно уникальное по своей красоте место. Нам бы хотелось, чтобы как можно больше россиян могли в полном единении с природой, в безопасности и с комфортом насладиться потрясающими горными видами и чистым воздухом. Полагаем, что через эти фотографии почувствуется особая атмосфера Горного Причерноморья и многие, кто еще здесь не был, продолжат "Путешествовать дома" и приедут к нам на курорт", — сказал генеральный директор курорта "Роза Хутор" Александр Белокобыльский.

Выставка "Путешествуйте дома. Роза Хутор: Горы выше моря" в природно-историческом парке "Кузьминки-Люблино" продлится до cередины октября!

Вход свободный.

Как добраться: от станции метро "Кузьминки" двигаться против движения по Зеленодольской улице, на светофоре перейти дорогу к кинотеатру "Высота", за ним находится главный вход в парк.

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