Выставка из цикла "Путешествуйте дома", посвященная курорту "Роза Хутор", открылась в природно-историческом парке "Кузьминки-Люблино" в Москве.
Портал о событийном туризме TRIP2RUS. RU, природно-исторический парк "Кузьминки-Люблино" и горный курорт "Роза Хутор" представляют совместный проект — фотовыставку "Путешествуйте дома. Роза Хутор: Горы выше моря".
Сегодня путешествия внутри России становятся как никогда актуальными. Задача экспозиции — представить зрителям туристические возможности "Роза Хутор" — российского круглогодичного горного курорта мирового класса, крупнейшего олимпийского объекта XXII Олимпийских и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в Сочи.
Cемь лет подряд, начиная с 2013 года "Роза Хутор" признается лучшим горнолыжным комплексом России по версии World Ski Awards. В этом году курорт получил награду Travellers' Choice (Выбор путешественников) TripAdvisor, войдя таким образом в число лучших достопримечательностей мира.
Каждая фоторабота презентует разные направления отдыха на "Роза Хутор". Посетители выставки увидят:
"За пять лет существования выставочного проекта "Путешествуйте дома" мы показали нашим зрителям самые разные уголки России. Мы очень рады, что сейчас появилась возможность представить экспозицию, посвященную "Роза Хутор" — самому, пожалуй, знаменитому в мире российскому курорту. В этом большая заслуга Олимпиады, однако мы хотим донести до зрителей, что отдых в Сочи на "Роза Хутор" доступен и интересен всем жителям нашей страны, а не только горнолыжникам. Здесь круглый год найдут чем заняться и любители прогулок, и поклонники экстрима, и дети, и взрослые", — отмечает Елена Сергеева, главный редактор портала TRIP2RUS. RU — Путешествуйте дома.
"Ежегодно мы принимаем почти два миллиона гостей из разных уголков нашей страны. И нам очень приятно, что путешественники выбирают "Роза Хутор" для отдыха в любое время года. Горный кластер Сочи действительно уникальное по своей красоте место. Нам бы хотелось, чтобы как можно больше россиян могли в полном единении с природой, в безопасности и с комфортом насладиться потрясающими горными видами и чистым воздухом. Полагаем, что через эти фотографии почувствуется особая атмосфера Горного Причерноморья и многие, кто еще здесь не был, продолжат "Путешествовать дома" и приедут к нам на курорт", — сказал генеральный директор курорта "Роза Хутор" Александр Белокобыльский.
Выставка "Путешествуйте дома. Роза Хутор: Горы выше моря" в природно-историческом парке "Кузьминки-Люблино" продлится до cередины октября!
Вход свободный.
Как добраться: от станции метро "Кузьминки" двигаться против движения по Зеленодольской улице, на светофоре перейти дорогу к кинотеатру "Высота", за ним находится главный вход в парк.