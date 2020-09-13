Автор бестселлеров и сценарист Анна Тодд посетила Москву и Санкт-Петербург. В интервью для прессы она поделилась, что считает их нереально красивыми городами. Кроме того, писательница немного рассказала о героях своих книг. По её словам, их можно сравнить с мистером Дарси и Элизабет (главные герои книги Джейн Остин "Гордость и предубеждение" — Прим. ред.), только на современный лад.
"Мои персонажи — их современная версия. В этих историях есть общее. Они обе о привлекательном упрямом парне, который влюбляется в девушку. А она отвечает взаимностью, несмотря на разные трудности. Довольно универсальный сюжет, который любят читатели вне зависимости от страны или времени, где все происходит", — поделилась Анна Тодд.
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