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Анна Тодд: мои герои похожи на мистера Дарси и Элизабет

Автор бестселлеров и сценарист Анна Тодд посетила Москву и Санкт-Петербург. В интервью для прессы она поделилась, что считает их нереально красивыми городами. Кроме того, писательница немного рассказала о героях своих книг. По её словам, их можно сравнить с мистером Дарси и Элизабет (главные герои книги Джейн Остин "Гордость и предубеждение" — Прим. ред.), только на современный лад.

"Мои персонажи — их современная версия. В этих историях есть общее. Они обе о привлекательном упрямом парне, который влюбляется в девушку. А она отвечает взаимностью, несмотря на разные трудности. Довольно универсальный сюжет, который любят читатели вне зависимости от страны или времени, где все происходит", — поделилась Анна Тодд.

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