Руководитель Третьяковской галереи Зельфира Трегулова рассказала, что произошедшее на Крымском валу не удивительно. Ведь, по словам работника культуры, помещение давно необходимо капитально отремонтировать.

"В ситуации с нашим сильно изношенным зданием нужно очень аккуратно делать выводы. Сейчас специальная комиссия подробнейшим образом все изучает, от этого зависят дальнейшие наши действия и публичный показ и безопасность экспозиций на Крымском Валу", — рассказала Трегулова.

"Здание на Крымском валу давно требует капитального ремонта. Он там ни разу не проводился. И я сразу по приходе в галерею пять лет назад на пост генерального директора поставила вопрос о необходимости реконструкции этого дома", — добавила директор Третьяковки.