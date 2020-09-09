Театр Армии приглашает на премьеру спектакля "Баба голубиная"

11 сентября, а также 3, 6 и 15 октября 2020 года Театр Армии приглашает на премьеру спектакля "Баба голубиная" в постановке заслуженного артиста РФ, режиссера Андрея Бадулина.

Этот моноспектакль — бенефис народной артистки РСФСР Алины Покровской. Спектакль приурочен к юбилею актрисы, который она отпраздновала в 2020 году.

Пьеса "Баба голубиная", написанная драматургом Дмитрием Минченком, рассказывает о том, как сложилась судьба Надежды Кузякиной, героини, которую зрители прекрасно знают по фильму "Любовь и голуби". Над сценарием к фильму работал Владимир Гуркин, автор одноименной пьесы. И вот теперь на Экспериментальной сцене Театра Армии выходит ее продолжение, история, второе название которой — ""Любовь и голуби" тридцать лет спустя". Идея пьесы принадлежит Евгении Кузнецовой.

Это история сильной духом женщины, прошедшей сложные испытания, измены, потерю близких и родных. История, в которой затейливо переплетается трагическое и смешное. Это история женщины, умеющей прощать и не потерявшей способность любить.

"Когда мы начали работать над пьесой, осознавали, что существует реальная опасность подпасть под обаяние культового фильма и представить зрителю его ремейк, и мы поняли, что лучшим решением будет абстрагироваться от первоисточника и рассказывать новую самодостаточную историю. Тем более, что Нина Дорошина, и Алина Покровская — совершенно разные актерские индивидуальности. Кроме того, между событиями двух пьес прошло 30 лет, и, конечно, героиня изменилась за это время, потому что людям свойственно меняться. Эта пьеса — о вечных темах, понятных каждому, ведь у любого человека в жизни есть и много бед, и много радостей, хоть каждый человек и уникален. Я очень благодарен драматургу Дмитрию Минченку — он дал нам полную свободу. Я благодарен Алине Станиславовне Покровской, которая полтора часа на сцене одна рассказывает очень непростую историю, и делает это совершенно самоотверженно," — рассказывает режиссер спектакля Андрей Бадулин.

Режиссер-постановщик — Андрей Бадулин

Художник, художник по костюмам — Мария Вольская

Музыка — Рубен Затикян

Свет — Андрей Богуславский

Видео — Андрей Кустов

Помощник режиссера — Людмила Мальцева