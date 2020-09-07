Близкие Маргариты Тереховой рассказали о плохом состоянии актрисы

Семья 78-летней актрисы Маргариты Тереховой рассказала о плохом самочувствии актрисы.

Советская и российская актриса Маргарита Терехова, сыгравшая роль Миледи в фильме "Д'Артаньян и три мушкетёра", а также множество других, уже в течение десяти лет страдает от болезни Альцгеймера.

Родные актрисы продолжительное время хранили молчание и никак не комментировали состояние здоровье звезды. Но недавно они согласились дать интервью при условии, что саму Маргариту Терехову не будут снимать.

По словам сына звезды, его мать хотела бы остаться в памяти зрителей молодой и красивой, она не хочет, чтобы кто-то, кроме близких, видел её больной.

Жена Александра Татьяна Найник сообщила, что её свекровь практически не встаёт с постели, она почти ничего не видит. Семья ежемесячно тратит на уход за ней около 150 тысяч рублей.

"Сиделки за ней ухаживают. Причёску каждый день делают", — сказала она.

Семья старается сделать всё, чтобы создать для актрисы комфортные условия.