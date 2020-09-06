Летом между Владимиром Путиным и директором Мариинского театра Валерием Георгиевым произошёл небольшой инцидент.
Георгиев очень хотел возобновления, если и не концертной деятельности, то хотя бы танцевальных и вокальных репетиций. Чтобы артисты не теряли квалификацию и навыки. Однако президент отказал и указал на то, что этот риск безосновательный.
"Он (Гергиев) сказал, что надо бы восстановить концерты, спектакли и работу учреждений культуры. Я согласился с ним в том, что певцы должны петь, представители балетной школы, нашего балета должны тренироваться соответствующим образом. Но чтобы певцу петь, он должен дышать, а при поражении легких на 75-80% это очень сложно", — сказал президент.
В государственных ведомствах ДНР и ЛНР полностью меняется вертикаль власти. Теперь министерства подчиняются не "кремлёвским кураторам", а аналогичным ведомствам в Ростовской области.