Владимир Путин: певец не сможет петь при поражении лёгких на 80%

Летом между Владимиром Путиным и директором Мариинского театра Валерием Георгиевым произошёл небольшой инцидент.

Георгиев очень хотел возобновления, если и не концертной деятельности, то хотя бы танцевальных и вокальных репетиций. Чтобы артисты не теряли квалификацию и навыки. Однако президент отказал и указал на то, что этот риск безосновательный.