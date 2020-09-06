Новую постановку от Netflix о жизни всеми любимой Леди Ди уже назвали скандальной и провокационной. Всё потому, что многое там показано абсолютно без прикрас. Ссоры, обвинения, сцены ревности и измены — всё, как в жизни.
Напомним, в последний день лета принцесса Диана попала в автокатастрофу. Авария оказалась смертельной для Леди Ди и её спутника.
В государственных ведомствах ДНР и ЛНР полностью меняется вертикаль власти. Теперь министерства подчиняются не "кремлёвским кураторам", а аналогичным ведомствам в Ростовской области.