Измены и оскорбления: каким будет новый мюзикл о Леди Ди

Новую постановку от Netflix о жизни всеми любимой Леди Ди уже назвали скандальной и провокационной. Всё потому, что многое там показано абсолютно без прикрас. Ссоры, обвинения, сцены ревности и измены — всё, как в жизни.

Напомним, в последний день лета принцесса Диана попала в автокатастрофу. Авария оказалась смертельной для Леди Ди и её спутника.