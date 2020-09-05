Пелевин, Акунин и биография Билли Айлиш: чего мы ждём от этой осени

Новинки книжного мира, которых ждали почти все — это новые шедевры Виктора Пелевина, "Непобедимое солнце" и Бориса Акунина "Мiр и война".

Кроме того, фанаты западной поп музыки наконец дождались биографии певицы Билли Айлиш. Ну а любители исторических загадок с удовольствием прочтут новую книгу "Исчезновение Йозефа Менгеле".

Напомним, сейчас в столице проходит Московская международная книжная ярмарка.