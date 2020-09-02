Валентин Гафт отметит 85-летний юбилей в кругу семьи

Советскому и российскому актёру, народному артисту РСФСР Валентину Гафту 2 сентября исполняется 85 лет.

Свой юбилей он будет отмечать за городом в кругу близких и друзей, сообщает ТАСС со ссылкой на жену артиста Ольгу Остроумову.

"Конечно, будем отмечать, такой юбилей. Между прочим, 85 лет! Приедут только члены семьи. Это не такой узкий круг: четверо внуков, двое детей, наша помощница замечательная. У нас всё хорошо", — рассказала она.

Также Валентин Гафт будет ждать звонка с поздравлениями от артистов театра "Современник", в труппе которого он состоит. Ожидается, что кто-то из коллег сможет приехать, чтобы лично поздравить именинника.

"У него очень строгий режим. Ему любое возбуждение очень вредно. Есть час, когда он бодрствует, тогда и приедут гости", — уточнила Остроумова.

Напомним, в августе прошлого года Валентин Гафт пережил инсульт. Сейчас артисту противопоказаны любые перегрузки.