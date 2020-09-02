Советскому и российскому актёру, народному артисту РСФСР Валентину Гафту 2 сентября исполняется 85 лет.
Свой юбилей он будет отмечать за городом в кругу близких и друзей, сообщает ТАСС со ссылкой на жену артиста Ольгу Остроумову.
"Конечно, будем отмечать, такой юбилей. Между прочим, 85 лет! Приедут только члены семьи. Это не такой узкий круг: четверо внуков, двое детей, наша помощница замечательная. У нас всё хорошо", — рассказала она.
Также Валентин Гафт будет ждать звонка с поздравлениями от артистов театра "Современник", в труппе которого он состоит. Ожидается, что кто-то из коллег сможет приехать, чтобы лично поздравить именинника.
"У него очень строгий режим. Ему любое возбуждение очень вредно. Есть час, когда он бодрствует, тогда и приедут гости", — уточнила Остроумова.
Напомним, в августе прошлого года Валентин Гафт пережил инсульт. Сейчас артисту противопоказаны любые перегрузки.
Считается, что известный позывной SOS, означающий, что корабль терпит бедствие, является аббревиатурой английской фразы Save Our Souls, то есть "Спасите наши души". На самом деле это не что иное, как миф. На самом деле сигнал SOS (если по азбуке Морзе, то это "три точки — три тире — три точки") вообще не является аббревиатурой какой-то фразы.