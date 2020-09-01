Писатель Владислав Крапивин скончался из-за наступившего сепсиса.

Об этом сообщила его невестка Лариса Крапивина.

"Нам последнюю версию сказали, что сепсис — причина его смерти. Значит, это результат этой страшной ноги, которая была, когда нам его отдали (из больницы). У него не было коронавируса. Вы не убедите меня никто, что у него был коронавирус. У него была просто обычная старческая пневмония… Его выписали из больницы с этой ногой. В таком состоянии человека не выписывают", — пояснила она.