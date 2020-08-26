Больше не 10 негритят: книга переименована из-за правнука Агаты Кристи

Потомок великой писательницы сделал так, чтобы один из её романов переименовали. Причина в использовании, по его мнению, расистской терминологии. Теперь в одной из стран Евросоюза новое издание романа будет называться "Их было десять".

"Когда книга писалась, язык был другим. Первоначальное название никогда не использовалось в США, в Великобритании от него отказались в 1980-х, и теперь мы меняем его везде. Даже если один человек чувствует себя оскорбленным, это слишком много", — пояснил Джеймс Причард.

Ранее подобное было проделано и с произведениями Марка Твена "Том Сойер" и "Приключения Гекльберри Финна". Правда, в них исправляли не название, а текст. Но примерно по тем же причинам.