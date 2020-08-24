Состояние писателя Владислава Крапивина опять ухудшилось. Медики перевели его в реанимацию.

Ранее стало известно, что литератор был госпитализирован с коронавирусом. Степерь поражения его лёгких составила 25%.

"Вчера его состояние ухудшилось, и его снова перевели в реанимацию. До этого, в пятницу, оно у него улучшилось, и мы уже думали, что вообще все прекрасно. Такие качели. Мы уже и не знаем, что делать. Ждем и надеемся", — сообщила сестра писателя Лариса Крапивина.