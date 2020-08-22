Самой первой казахской школе в Центральной Азии исполнилось 170 лет

Первая казахская школа для детей народов Центральной Азии открылась 170 лет назад и сегодня празднует юбилей. В этом году в ней не будет линеек и занятий, но будет ремонт.

Первый выпуск насчитал всего 20 человек.

"Детям там предоставляли хорошее жилье: кровати, когда они раньше на кроватях не спали, три раза в день кормили", — сказала научный сотрудник Оренбургского губернаторского историко-краеведческого музея Ольга Боброва.

Тогда обучение длилось 7 лет. Изучали арабский, персидский, русский, татарский языки для того, чтобы вести деловые переговоры между ханами и русским правительством.